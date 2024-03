Giugliano, fuggono alla vista dei carabinieri: nell'auto ritrovati attrezzi per lo scasso

Si è protratto per oltre dieci chilometri l'inseguimento da parte di una pattuglia dei carabinieri di una utilitaria.

Tutto ha avuto inizio quando una i militari della sezione radiomobile di Giugliano hanno intercettato l'auto in via Appia, in direzione di sant'antimo. Il conducente ha accelerato alla vista della machina dell'Arma.

La corsa si è conclusa in zona Asi quando le persone all'interno, verosimilmente stranieri, hanno lasciato il veicolo e sono riusciti a fuggire a piedi. L'auto è stata sequestrata, le targhe sono risultate abbinate ad altra vettura. Nell'abitacolo attrezzi per lo scasso.