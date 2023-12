Cardito, area abbandonata trasformata in spazio sensoriale per bambini

Inaugurato a Cardito, nel giardino di Palazzo Mastrilli, lo “Spazio Sensoriale”, un percorso didattico rivolto a bambini e bambine per imparare giocando attraverso i cinque sensi.

“Un bellissimo progetto - commenta il sindaco Giuseppe Cirillo - che abbiamo voluto fortemente nell’ambito di “Zenobia”, un’iniziativa curata da “Cantiere Giovani” per i piccoli del nostro territorio”.

Lo “Spazio Sensoriale”, realizzato nella storica struttura di via Roma, prevede il coinvolgimento di bambini e bambine e delle famiglie, attraverso varie attività che invitano e stimolano all’interazione e alla messa in gioco del gruppo.

“Abbiamo restituito nuovi spazi alla cittadinanza - aggiunge la fascia tricolore - un intervento messo a punto proprio nel posto dove fino a qualche anno fa c’era soltanto degrado e abbandono.

Ora nel nuovo spazio ci saranno anche aree di stimolo olfattivo, dotate di piante aromatiche, pannelli per giocare con i suoni, un’area tattile per camminare scalzi e altre zone ludiche per i piccoli cittadini”.