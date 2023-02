Carnevale a Napoli, il messaggio di Caivano nella maschera del carabiniere

Il recupero delle tradizioni locali, della storia ma anche lo spirito di comunità e la cultura della legalità. Sono questi gli ingredienti della leccornia di Carnevale nella provincia a nord di Napoli. Da Casalnuovo a Casandrino, passando per Arzano ed Afragola, tutti Comuni hanno organizzato sfilate e feste di piazze. Mai il Carnevale era stato così sentito nella zona, soprattutto dai cittadini che hanno partecipato in massa: «C’è bisogno anche di questo, di non sentirci abbandonati e di vivere da comunità». Non solo le amministrazioni comunali, ma in alcuni casi associazioni e imprenditori, come a Casandrino, hanno fortemente voluto la manifestazione.

Carnevale, quest’anno, si tinge di legalità nel Parco Verde di Caivano dove un bambino con aria fiera ha detto: «Sono travestito dal capitano dei carabinieri Cavallo». Poche parole, ma ricche di significato, da cui traspare il desiderio di cambiamento.

Don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa del rione, ha espresso la sua soddisfazione: «Il più bel successo della Compagnia dei carabinieri di Caivano. Antonio Maria Cavallo è il primo comandante della compagnia dei carabinieri di Caivano. Anche i nostri bambini lo apprezzano e gli vogliono bene. Il piccolo ne è rimasto affascinato e vuole seguire le sue orme».