Cocaina in casa, arrestati due spacciatori con bilancini e soldi

Droga in casa: arrestati due spacciatori. E' accaduto a Torre Annunziata dove i carabinieri della compagnia oplontina e il nucleo cinofili di Sarno hanno proceduto all'arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio di un uomo di 42 anni di Boscotrecase, e di uno di 48 anni di Torre Annunziata, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I militari dell'Arma hanno perquisito le abitazioni dei due trovando al loro interno diverse dosi di cocaina.

A casa del 42enne sono state rinvenuti e sequestrati oltre sei grammi di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e la somma di 200 euro verosimilmente provento dell'illecita attività. Più di quattro i grammi di droga, suddivisi già in piccole dosi, trovati invece nell'appartamento del 48enne.

Anche in questo caso sequestrati materiale per il confezionamento e la somma di 220 euro in banconote di piccolo taglio. I carabinieri, dopo le formalità di rito, hanno sottoposto i due agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.