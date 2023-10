Corteo di moto e caos per i funerali del tiktoker «misterpellapazzo»

Un «corteo selvaggio di moto e blocchi stradali» per i funerali, a Casalnuovo di Napoli, del tiktoker da un milione e mezzo di followers Lorenzo Della Femine, meglio conosciuto come Mister Pella Pazzo, morto lunedì scorso a 40 anni dopo aver avuto un malore. È quanto denuncia il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che posta il video sui suoi canali social e denuncia il fatto alle autorità. «È stata messa a rischio la sicurezza», afferma. In un suo comunicato si legge che, come spesso avviene nei filmati diffusi da discutibili personaggi sui social, «anche per il corteo funebre il caos e l'illegalità hanno regnato sovrani».

Nei filmati che circolano in rete, pubblicati da Borrelli, si vedono decine di scooteristi che accompagnano il feretro, e strade bloccate da centinaia di fans, a Casalnuovo.

«Una scena che non avremmo voluto vedere - commenta Borrelli - e che ora abbiamo denunciato alle autorità. Nessuno vuole vietare di dare l'estremo saluto ad una persona cara, ad un amico, ma qui si è trattato di mettere a rischio la sicurezza stradale».