Un Posto al Sole, Palazzo Palladini arriva su Airbnb: ecco quanto costa una notte

I fan di “Un Posto Al Sole” lo avranno già notato: uno dei suoi personaggi più iconici diventa host su Airbnb. L'assoluta novità è però che dal 17 ottobre, grazie ad un innovativo progetto di collaborazione tra Airbnb, Fremantle e RAI, sarà davvero possibile soggiornare all’interno di Palazzo Palladini, la location dove la serie TV è ambientata.



Si tratta in realtà di Villa Volpicelli, uno splendido edificio del seicento che affaccia sul Golfo di Napoli, nel quartiere di Posillipo, noto al grande pubblico come il celebre Palazzo Palladini di “Un Posto Al Sole” e che si aggiunge alle oltre 52mila soluzioni prenotabili all’interno della Categoria Dimore Storiche in Europa.

Nel corso degli ultimi episodi andati in onda, uno dei personaggi decide di mettere in affitto su Airbnb una stanza all’interno del suo appartamento, conosciuto come La Terrazza.

Ora, per i milioni di fan che da oltre 25 anni seguono le vicende dei protagonisti, il confine tra realtà e finzione non è mai stato così sottile: infatti due persone avranno davvero la possibilità di prenotare su Airbnb una stanza all’interno di Palazzo Palladini. Ad accogliere gli ospiti al loro arrivo, il celebre custode interpretato dall’attore Patrizio Rispo.







Due fan della serie TV potranno soggiornare per una notte soltanto all’interno di un appartamento di Villa Volpicelli nel quartiere di Posillipo, a Napoli, dove è stata allestita una speciale camera da letto ispirata al personaggio di Giulia.

Oltre al soggiorno, gli ospiti avranno la possibilità di: conoscere l’attore Patrizio Rispo, che li accoglierà al momento del check-in e condividerà con loro un aperitivo di benvenuto sulla terrazza del palazzo insieme a una serie di consigli sui luoghi da visitare in città; assaporare la vera pizza napoletana con una cena per due persone presso una tipica pizzeria del posto; prendere parte a una visita esclusiva degli studi dove viene girata la serie e recitare come comparse in una puntata che verrà messa in onda; concludere il soggiorno in dolcezza degustando una speciale colazione consegnata direttamente la mattina del check-out da una celebre pasticceria locale.

Le persone interessate al soggiorno potranno inviare una richiesta di prenotazione a partire da martedì 17 ottobre 2023 alle ore 11:00 al link www.airbnb.it/unpostoalsole.

Il soggiorno di una notte per un massimo di due persone previsto martedì 7 novembre 2023 sarà prenotabile al costo di 10 euro.

Gli ospiti sono responsabili del proprio trasferimento per e da Napoli.