Donna uccisa a Sorrento, l'ex al Gip: «Non ero in me»

«È apparso profondamente dispiaciuto per quanto accaduto. Ha fatto dichiarazioni confessorie, ma ha anche detto che quanto si è verificato l'evento non era in sè». Lo dice l'avvocato Gabriele Cimmino, che con il collega Roberto Civita difende Salvatore Ferraiuolo, il 54enne che l'altro giorno ha ucciso a Piano di Sorrento, Anna Scala, la parrucchiera di Vico Equense con la quale aveva avuto una relazione.

Nella mattinata si è tenuta a Torre Annunziata l'udienza di convalida del fermo emesso giovedì dalla procura. Ferraiuolo, che aveva già confessato di aver ucciso la sua ex compagna, anche davanti al gip «ha ammesso quanto accaduto ed ora è profondamente confuso e colpito», afferma l'avvocato Cimmino.

Il movente dell'omicidio sarebbe «di natura passionale», conferma il legale: l'uomo non aveva accettato la decisione della donna di interrompere il rapporto ed era stato denunciato due volte dall'ex compagna per le sue reazioni violente.