Dorita Delle Donne: domani i funerali a Gragnano, il giorno dopo la sepoltura a fianco al suo papà

«Il suo sorriso era contagioso, come il suo desiderio di tornare a casa». Così la ricorda anche Ester, la compagna.

Dorita Delle Donne, la giovane manager stabiese che viveva da anni a Londra, morta pochi giorni fa per la recrudescenza del tumore contro il quale combatteva da due anni, domani 18 gennaio per l'ultimo saluto sarà nella sua Gragnano.

Le esequie come annunciano anche sui social, si terranno nella chiesa del Corpus Domini a piazza Aubry alle 15,30.



Un momento doloroso per quanti l'hanno conosciuta anche virtualmente per i suoi racconti online, ma soprattutto per parenti e amici che si stringeranno alla bara che ha viaggiato grazie alla racconta fondi Gofundme.