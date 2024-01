Dorita Delle Donne: raccolta fondi per il rientro ok, la settimana prossima rientra in Italia. I funerali a Gragnano

Una storia che ha tenuto col fiato sospeso tanti. Ma che alla fine ha raccontato la forza e il coraggio di una giovane donna stabiese che non ce l'ha fatta. Dorita Delle Donne, la manager che viveva a Londra con la compagna Ester, rientrerà in Italia, grazie alla campagna Gofundme che permetterà di far viaggiar la salma della ragazza.

L'annuncio è degli amici sui social, che ringraziano tutti.

«La prossima settimana Dorita ritorna a casa proveniente da Londra, i funerali avranno luogo nella chiesa Del Corpus Domini di Piazza Aubry, dopo la funzione religiosa , proseguirà per il cimitero di Castellammare Di Stabia-scrive Michele Barbato attivista e amico di famiglia. Ringrazio i tanti cittadini che con i loro contributi le hanno dato una speranza di vita».