Furto al cimitero di Pozzuoli, rubato il modellino di una moto

Un gesto ignobile, è stato compiuto sulla tomba di un giovane ventenne puteolano. Un ladro senza cuore, ha trafugato un modellino in scala di una moto, una Honda Africa Twin, a cui il giovane era molto legato.

L’oggetto era stato fissato sulla lapide con silicone, ma ciò non ha fermato la mano sacrilega. Noncurante dell’ulteriore dolore che il suo gesto poteva procurare ai cari del defunto, il ladro ha agito strappando via l’oggetto. Con questo gesto non ha portato via una semplice cosa ma il simbolo, molto probabile, della passione del giovane.

A darne notizia, sulla pagina facebook del gruppo “Sei di Pozzuoli se…”, la zia del ventenne deceduto otto mesi fa. Come la signora M.S.

tiene a precisare: «Stiamo ancora elaborando questo lutto soprattutto i suoi genitori e fratelli che ogni giorno si recano sul suo loculo e non è bello stamattina trovarla manomessa per un modellino di moto che per lui e noi ha un grande valore affettivo…».

Il post si conclude con l’invito al ladro di restituire il modellino e a lasciare in pace i defunti: «a coscienza, come l'hai strappata... la puoi rimettere al suo posto».