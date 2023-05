Rubano la calza del Napoli dalla tomba del figlio, lo sfogo e la rabbia della madre

Furto sacrilego al cimitero di Angri, giorni fa, quando ignoti hanno rubato una calza del Napoli Calcio dalla tomba di un ragazzo.

La madre, che ha denunciato l'episodio sui social, l'aveva regalata al figlio nel giorno dell'Epifania: «Sono andata al cimitero a salutare mio figlio e non potete immaginare la rabbia, la delusione e il dolore che ho provato quando ho notato - ha scritto - che la sua calza del Napoli con il suo nome scritto sopra regalatagli nel giorno dell'Epifania, non era più lì con lui poiché rubata. Ho ritrovato nello stesso posto una rosa blu che non cancella, nè giustifica il gesto compiuto di chi non mostra rispetto per chi oggi non può più essere insieme a noi a tifare la sua squadra del cuore», ha concluso la donna.

Il suo messaggio ha avuto centinaia di condivisioni, provocando tuttavia anche grande sdegno per il gesto consumato all'interno della struttura comunale.

Qualcuno, nel condividere il messaggio, ha dato notizia che alcune persone sospette si aggiravano tra le tombe, giorni prima, forse con l'intenzione di rubare qualcosa.