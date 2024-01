Giugliano, bimba muore folgorata: centinaia di Rom assaltano l'ospedale

Un assalto in piena regola, ma non solo dei parenti, ma anche di amici e vicini arrivati a centinaia in ospedale addirittura con un pullmino. E, meglio specificare, questa volta non c'era neanche la scusa del soccorso non effettuato a tempo. Tutto è accaduto all'ospedale San Giuliano di Giugliano.

Una bimba di 7 anni era morta folgorata nel campo rom. Intorno alle 15, la bimba sarebbe arrivata già morta all'ospedale San Giuliano, dal vicino campo Rom che sorge in località Ponte Riccio. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la bimba, presa in carico dai sanitari, sarebbe stata anche intubata per tentare di rianimarla ma è stato tutto vano

A quel punto, come denuncia il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, i parenti assaltano l'ospedale e danneggiano un'auto della polizia.

Mentre un primo gruppo di dieci accompagnatori della minore si introduceva con forza nel pronto soccorso, a bordo di pulmini sarebbero arrivati oltre 100 soggetti a dare man forte, distruggendo una macchina della polizia.

Solo l'arrivo di altre pattuglie ha indotto i più agitati ad allontanarsi.