Acque rosse, veleni chimici dalle fogne al mare

Le acque del canale fognario di Giugliano si colorano di rosso. La puzza di sostanze chimiche avvelena i cittadini. Intervengono le maestranze del depuratore di Cuma per prelevare campioni e analizzare i reflui. L’accusa è di sversamento di scarti industriali che finiscono sul litorale di Licola.

Succede da mercoledì scorso. La denuncia arriva dai resident della zona e da Umberto Mercurio, presidente dell'associazione Licola Mare Pulito. «Ho seguito - racconta Mercurio - la scia e sono arrivato al tratto fognario che arriva dal depuratore dell'Area di sviluppo industriale (non in funzione da circa dieci anni). Qui la scoperta. Le acque nella vasca di contenimento erano di un rosso intenso. Ma ciò che più mi ha colpito è stata la puzza. Un fortissimo odore chimico. Ho vomitato per tutta la notte. Una intossicazione».