Terra dei fuochi, scoperti relitti di barche ammassati senza autorizzazioni

Continua la lotta all’inquinamento ambientale da parte dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania che questa volta hanno controllato, insieme a personale della polizia municipale ed ai militari dell’esercito italiano, un grosso rimessaggio per imbarcazioni a via San Francesco a Patria.

Durante l’operazione nell’area da 5mila metri quadrati è stato accertato che l’attività gestiva illecitamente rifiuti. Diversi, infatti, i relitti di barche ammassati senza le previste autorizzazioni ambientali e senza la documentazione relativa alla prevenzione degli incendi. L’area con all’interno 141 barche e 2 acqua-scooter è stata sequestrata.

Per il titolare dell’azienda una denuncia e sanzioni amministrative.