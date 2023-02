Giugliano, otto giovani fermati per droga. E c'era chi girava armato di coltello

Otto giovani sono stati sorpresi dai carabinieri in possesso di droga nel corso di un'operazione di controllo a Giugliano. Saranno segnalati alla prefettura. Denunciato per porto di armi un 26enne del posto perché trovato in strada con un coltello a serramanico nelle tasche.

E ancora, durante i controlli dei carabinieri della locale compagnia sono stati multati 25 automobilisti, gran parte per guida senza assicurazione e senza patente. Sono 63 le persone identificate, 41 i veicoli passati al setaccio. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.