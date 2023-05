Giugliano, in arresto ​sorvegliato speciale del clan Mallardo

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno Pasquale Granata, 54enne di Qualiano vicino al clan Mallardo.

É stato sorpreso in via Santa Maria a Cubito, nel comune di Giugliano in Campania, nonostante il provvedimento applicato gli imponesse di non oltrepassare i confini di Qualiano.

Granata era in auto e non era stato autorizzato. Ora è ai domiciliari, in attesa di giudizio.