Giugliano: rapina al bar tabacchi, paura tra i clienti

Paura in pieno centro a Giugliano. Una rapina è stata messa a segno questa sera in un bar tabaccheria di via Aniello Palumbo.

Intorno alle 19 due malviventi hanno fatto irruzione nell’attività commerciale. Uno dei due era armato di pistola con cui ha minacciato i presenti. In pochi secondi si sono fatti consegnare l’incasso della giornata.

Il bottino ammonta a circa 500 euro più altro da quantificare. I balordi si sono poi dati alla fuga a bordo di uno scooter. Attimi di terrore per chi era all’interno della tabaccheria e nei negozi vicini.

Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano che indagano sul caso. Potranno essere utili telecamere di videosorveglianza private presenti in zona per identificare i due ladri.