Capri, Grotta Azzurra: il Comune delibera il nuovo disciplinare per l’ingresso

La Giunta Municipale di Anacapri ha approvato una delibera per avviare un nuovo disciplinare per l’ingresso dei visitatori nella Grotta Azzurra. L’obiettivo che si è posta l’amministrazione comunale anacaprese è quello di migliorare e garantirei rispetto delle norme di trasporto passeggeri all’interno del mitico antro blu. A tale scopo il comune di Anacapri ha adottato un nuovo disciplinare Transitorio per il servizio di ingresso, che viene svolto dalla Cooperativa dei Battellieri, con le loro tipiche e caratteristiche barchette a remi che conducono nel ninfeo azzurro di Tiberio, quando le condizioni meteo marine lo consentiranno.

I cambiamenti rispetto al regolamento in corso, riguardano in particolare “il servizio di trasporto passeggeri che sarà gestito con maggiore efficienza, assicurando una visita più fluida e sicura all’interno della Grotta” così è indicato nella premessa del disciplinare transitorio, firmato dal Sindaco Alessandro Scoppa e dal Vicesindaco Franco Cerrotta, pubblicato oggi sull’albo pretorio del comune di Anacapri dove sono fissate tutte le regole che andranno In vigore.

In primis il battelliere dovrà avere esperienza sia per l’entrata nella Grotta, che nel circumnavigare all’interno dell’antro poiché è difficile abituare la vista al buio che immerge la grotta e seguire un preciso percorso per evitare di imbattersi in altre imbarcazioni.

Inoltre i barcaioli devono provvedere a far sdraiare i visitatori sul fondo della barchetta, e lo stesso conducente dovrà stendersi supino e trascinare a mano la barchetta all’interno con l’ausilio della catena posta lungo l’imboccatura nella roccia. Il servizio di traghettamento dovrà essere svolto solo dalla Cooperativa Battellieri, affidataria sotto il controllo dei comuni di Anacapri e di Capri e sotto la supervisione della Soprintendenza dei Beni Archeologici, essendo la grotta azzurra un museo acquatico di pertinenza sotto la diretta Direzione Regionale Musei Campania.