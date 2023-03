Incendio nel palazzo occupato: una nuvola nera, aria irrespirabile

Momenti di grande paura a Caivano, per un improvviso incendio scoppiato all’interno di un’abitazione in via Necropoli, nei pressi di un esercizio commerciale.

Nello stabile, piuttosto fatiscente e abbandonato, vivevano due nuclei familiari di extracomunitari che, verosimilmente, avevano forzato il cancello di ingresso, occupando poi i locali.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che stanno provvedendo a domare le fiamme con l’ausilio di due autobotti, mentre per fortuna tutte le sei persone che si trovavano nella casa sono state portate in salvo.

L’allarme è scattato subito. Una nuvola nera, alta circa 30 metri, ha avvolto l’intera zona ed ha costretto i residenti a barricarsi in casa per non respirare la puzza nauseabonda, dovuta probabilmente alla combustione di indumenti e materiali di plastica e legno.

Sul luogo anche due pattuglie della polizia locale, agli ordini del comandante Espedito Giglio, ed i tecnici del Comune, per stabilire le cause dell’incendio.

I caschi bianchi hanno predisposto anche un percorso alternativo per pedoni e automobilisti, deviando il traffico per via De Nicola.