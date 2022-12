Ieri sera i carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate sono intervenuti in via Masseria Lenza, all'altezza del civico 24, per un incendio in un deposito di materiale tessile, in uso ad una pensionata del posto.

Il deposito è stato completamente distrutto. Fiamme domate dai vigili del fuoco.

Indagini in corso per chiarire origine dell'incendio.