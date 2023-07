Incidente in scooter a Giugliano, Gennaro muore dopo un mese di agonia

Dopo oltre un mese di agonia il suo cuore ha smesso di battere.

Ieri è morto all’ospedale di Pozzuoli Gennaro Palumbo, 21enne di Giugliano rimasto ferito in un incidente stradale.

L’impatto avvenne in via Arco Sant’Antonio. Il giovane era a bordo del suo scooter quando fu travolto da un’auto. Troppo gravi le ferite riportate. Dopo oltre un mese in coma farmacologico, ieri non ce l’ha fatta. Gennaro aveva la passione per la musica, era un rapper.

Non appena la notizia si è diffusa, ieri in tanti hanno raggiunto il nosocomio puteolano. Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio e incredulità per la scomparsa del giovane rapper. Gli amici fanno sapere che a breve sarebbe uscito un suo nuovo singolo. “Un ragazzo umile, solare. Questo eri tu - scrive Teresa -. Un pazzo dal cuore nobile La sua morte riaccende la discussione sulla pericolosità di via Arco Sant’Antonio, arteria dove spesso si sono verificati incidenti, talvolta anche mortali.