Incidente sulla strada statale 7 bis Nola-Villa Literno, furgone travolge cinque persone dopo un primo schianto

Un altro incredibile incidente stradale nelle notti di Napoli. Questa volta il teatro della carambola che solo per miracolo non ha provocato vittime è la strada statale 7 bis Nola-Villa Literno, dove un 22enne alla guida della propria auto ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro il guardrail nell'area di Pascarola, la zona industriale di Caivano.

L’auto è poi finita nuovamente al centro della carreggiata per fortuna senza ulteriori danni. Il giovane è stato soccorso dagli occupanti di altre due auto (quattro persone, due per veicolo) che hanno tentato di spostare l'automobile incidentata dalla strada per evitare altri incidenti.

Durante le operazioni però, è sopraggiunto un furgone guidato da un 35enne di Acerra che ha travolto tutti. I feriti sono stati portati negli ospedali di Caserta e Napoli ma per fortuna non sono in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica.