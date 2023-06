Interdittive antimafia, raffica di provvedimenti a Napoli e in provincia

Raffica di interdittive antimafia emanate dalla prefettura di Napoli. Lo stop è stato imposto alla Itaca Gestioni immobiliare srl, Itaca Holding, Itaca di Vitiello Luigi, Miluna srl, Im. It. srl, Autolavaggio Diaz, V. Pesca srl, con sede legale a Volla, e V.B. Pesca srl. Le interdittive antimafia sono provvedimenti amministrativi che vengono emessi sulla scorta di indagini e informative delle forze dell'ordine, in relazione ad imprese che sono o possono essere - nel loro operato - condizionate da soggetti in qualche misura contigua o organici al crimine organizzato. Le aziende coinvolte possono impugnare i provvedimenti in sede di Tar e Consiglio di Stato.

