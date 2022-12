Frana di Ischia, baby-sciacalli bloccati a Casamicciola

Ischia, nuova operazione contro gli sciacalli. Notati a Casamicciola Terme, in via Casa Mennella: tre uomini che, alla vista dei poliziotti, si sono nascosti dietro a un furgone nel tentativo di eludere il controllo, ma sono stati bloccati e trovati in possesso di diversi attrezzi atti allo scasso.

I tre di Forio, di 14, 17 e 22 anni, di cui due con precedenti di polizia, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli ed i due minori sono stati affidati ai familiari.