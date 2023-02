Via alla valutazione dell'impatto e del danno della frana di Ischia: in un mese e mezzo finito il monitoraggio

Nasce oggi la nuova 'scheda' «AeDEI Ischia 2023» che dà avvio alle attività di valutazione dell'impatto degli eventi calamitosi del 26 novembre scorso, la cui mappatura si completerà in poco più di un mese. E, contemporaneamente, si rafforza la collaborazione tra la Struttura commissariale e i Centri di Competenza e le Università, chiamati a concorrere alla redazione del Piano sugli interventi urgenti, così come alla revisione della zonizzazione. Sono queste le principali novità contenute nell'ordinanza n.7 che il commissario per l'emergenza frana, Giovanni Legnini, ha firmato oggi nell'intento di dare un impulso decisivo alla definizione di un ampio lavoro per una stima tecnica dell'impatto e del danno, determinati a seguito della violenta alluvione, su tutti gli edifici, pubblici e privati, che ricadono nelle aree A, B e D, del Comune di Casamicciola Terme.

Questa volta, però, le attività di valutazione saranno definite sulla base di una nuova scheda per l'emergenza idrogeologica, appositamente redatta, grazie alla preziosa attività del Dipartimento nazionale della Protezione civile, e adottata per l'isola, denominandola «scheda AeDEI Ischia 2023». Entro pochi giorni la Struttura commissariale e il Comune di Casamicciola saranno in grado di stilare un cronoprogramma dei sopralluoghi che partiranno la prossima settimana.

La stessa Struttura, inoltre, in ottemperanza al provvedimento emanato il 9 febbraio scorso dal Dipartimento della Protezione civile, potrà avvalersi degli studi scientifici, delle ricerche e dell'efficiente lavoro dei Centri di Competenza e delle Università per definire il Piano degli interventi urgenti, di competenza del Commissario Legnini, nonché per la revisione della zonizzazione.

Inoltre, al fine di realizzare tutte le iniziative comprese nell'ordinanza, viene istituito un gruppo di coordinamento composto dal Vice Commissario, dal dirigente competente della Struttura commissariale, da rappresentanti per il Dipartimento della Protezione Civile, dei Centri di competenza e delle Università e del Comune di Casamicciola. «Con la redazione delle schede su tutti i fabbricati danneggiati e non, siti nelle aree a rischio idrogeologico, e con gli studi e le analisi degli scienziati, che supporteranno la Struttura commissariale, si completerà a breve l'individuazione di ciò che è necessario fare per mettere in sicurezza il territorio di Casamicciola» ha spiegato il Commissario Giovanni Legnini che ha aggiunto: «Si tratta di passi decisivi per avviare la ricostruzione, con le delocalizzazioni che saranno necessarie per le aree ad alto rischio sismico e idrogeologico. Ringrazio il Dipartimento della Protezione Civile, che proprio oggi compie 31 anni dalla sua istituzione, per gli strumenti e il grande supporto forniti sin dal verificarsi dell'evento calamitoso».