Ischia, cambiano le modalità per gli imbarchi di emergenza: «Procedura più immediata»

Saranno riviste le modalità di imbarco dei mezzi di soccorso ad Ischia. Lo scorso 29 marzo, si è svolta una riunione, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su questa problematica. All'incontro in Prefettura erano presenti il dirigente generale per la mobilità della Regione Campania, un socio amministratore per la Medmar ed il direttore del 118 della Asl Napoli 2 Nord.

La tematica era stata segnalata dalla Croce Rosa dopo che un'autoambulanza, lo scorso 25 marzo, non aveva potuto imbarcarsi sulla nave delle 6.20 del mattino in partenza da Casamicciola Terme e diretta a Pozzuoli, con la conseguente necessità per il paziente di dover posticipare l'orario programmato per le prestazioni ospedaliere.

«Nel confronto è emersa la necessità di rivedere il modulo operativo, in vigore dal 2007, che prevede la destinazione al servizio di pubblica utilità (ambulanze, forze dell'ordine ecc..) di 3 posti fino a 30 minuti prima della partenza della nave, fermo restando il servizio di pronto soccorso svolto esclusivamente dalla sala operativa del 118 con idroambulanze ed eliambulanze» si sottolinea nella nota.

«È stata, quindi, individuata una procedura più rapida per la prenotazione dei biglietti (mail dedicata e ausilio dei canali social) - che sarà definita nel dettaglio dalla Regione Campania con le compagnie di trasporto pubblico - che consentirà il superamento delle problematiche evidenziate».