Marano, paura allo stadio comunale: crolla un palo della pubblica illuminazione

A Marano un palo della pubblica illuminazione è crollato negli spazi dello stadio comunale di via Musella. Il crollo è avvenuto in un punto non lontano dagli spogliatoi, già a fortemente a rischio da diversi anni. E' un punto della struttura cittadina, quello vicino all’alveo dei Camaldoli, già fortemente segnato dall'apertura di pericolose voragini.

La stabilità degli spogliatoi e delle aree limitrofe è a rischio e il crollo del palo della luce ha acuito le preoccupazioni degli addetti ai lavori. L’impianto, che in passato ha ospitato allenamenti e gare infrasettimanali del Napoli, è chiuso da diverso tempo ed è sotto sequestro perché diventato, nel frattempo, una discarica a cielo aperto. Nei giorni scorsi sono state avviate alcune operazioni di pulizia.