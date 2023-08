Calvizzano prega per Raffaele, il pizzaiolo in fin di vita dopo un incidente stradale

Due comunità, quella di Calvizzano e Marano, pregano per Raffaele Bianco, il noto pizzaiolo coinvolto stanotte in un gravissimo incidente stradale al corso Italia di Mugnano. Raffaele lotta tra la vita e la morte all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: è intubato. Il giovane, titolare della pizzeria 'O Russo" di Calvizzano, parteciipa a molti eventi di beneficenza. "E' un ragazzo umile, un grande lavoratore che ha fatto molti sacrifici per aprire una pizzeria tanti anni fa", scrivono i suoi amici e colleghi sulle pagine social di Marano e Calvizzano.