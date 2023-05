Marigliano, nuovo parco verde per i più piccoli

L'inaugurazione del Parco della Gioia di via Casafalco avverrà domani, si tratta di un polmone verde dedicato soprattutto ai più piccoli con giochi e le giostrine acquistati grazie alla partecipazione all'avviso pubblico della città metropolitana di Napoli, per il finanziamento di progetti di realizzazione ed adeguamento di parchi giochi sul territorio.

Il giardino pubblico, realizzato su una superficie di proprietà comunale, sorge in una zona principalmente al servizio di quartieri come quello di Casaferro, di San Nicola e San Giuseppe.

Non a caso l'assessore al verde pubblico ed al decoro urbano, Mena Bolero evidenzia che l'obiettivo prefisso e raggiunto dall'amministrazione comunale è proprio quello di "Rendere concreta un'idea della città dei 15 minuti, in cui ogni suo abitante abbia la possibilità di ottenere ciò di cui ha bisogno senza percorrere lunghe distanze da casa. Una visione contemporanea dell'urbanistica e del territorio che, d'altra parte, ha ispirato anche il Piano Urbanistico Comunale approvato da quest’amministrazione comunale".

"Rafforziamo - sottolinea il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa - la presenza di luoghi in cui soprattutto i nostri più piccoli concittadini possano trascorrere qualche ora all'aperto in maniera spensierata e sicura. E' questo un altro passo avanti lungo la direzione del miglioramento della vivibilità e del comfort nella nostra città e per questo ci auguriamo che con la collaborazione di tutti riusciremo a preservare quanto realizzato". Il taglio del nastro domani alle ore 12.00