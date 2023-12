Marina di Stabia, ricarica per imbarcazioni elettriche

Innovazione e tecnologia al porto turistico di Marina di Stabia, installata la postazione per caricare le imbarcazioni elettriche. Si chiama Aqua superPower il primo caricatore rapido marino presente nel Golfo di Napoli. Aqua superPower è la prima azienda a progettare e sviluppare una rete globale dedicata di ricarica veloce marina con tecnologia, funzionalità e caratteristiche specificamente studiate per questo settore. La missione è quella di ridurre l'impatto della nautica sull'ambiente marino e di aiutare i proprietari dei porti turistici nel passaggio all'energia elettrica nell'ambito dei loro sforzi di decarbonizzazione. La rete Aqua superPower è accessibile agli utenti di imbarcazioni elettriche del Marina di Stabia tramite l'app Aqua o la carta RFID. L'app consente agli utenti di visualizzare una mappa che mostra le opzioni di ricarica e offre aiuti alla navigazione per guidarli nella posizione scelta. «Siamo entusiasti di guidare l'adozione della rivoluzionaria rete di ricarica veloce marina di Aqua superPower, posizionando la Marina di Stabia come pioniere delle pratiche nautiche sostenibili nel Golfo di Napoli» ha commentato Salvatore La Mura, Marina Manager presso la Marina di Stabia. «La nostra decisione di integrare questa tecnologia innovativa riflette la nostra dedizione ferma alla tutela ambientale, garantendo che la Marina di Stabia rimanga in prima linea nel promuovere un paesaggio marittimo più verde e sostenibile».

«Siamo lieti di dare il benvenuto alla Marina di Stabia come primo punto della rete Aqua nel Golfo di Napoli, facendone un precursore nella promozione delle pratiche di gestione marina sostenibili nella regione», ha dichiarato Giulia Mora, Business Development Manager Italy & DACH presso Aqua superPower. «L'installazione del nostro nuovo caricatore rapido marino Aqua 75 amplifica la reputazione della Marina di Stabia come faro di sostenibilità e stabilisce un precedente per promuovere un futuro più pulito e armonioso dal punto di vista ambientale per diportisti e comunità costiere».