Melito, fiamme sulla circumvallazione: timori per la presenza di alcune bombole

Vasto incendio all'altezza della circumvallazione esterna, tra i comuni di Melito e Mugnano, nei pressi del centro commerciale ex Auchan. Una nuvola di fumo copre tutta la zona a nord di Napoli.

Sul posto sono giunte diverse pattuglie dei vigili del fuoco, pattuglie dei carabinieri di Melito e Mugnano e mezzi del 118. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corsa, ma sarebbero rese difficili dalla presenza, tra le aree a ridosso delle sterpaglie in fiamme, di alcune bombole che potrebbero contenere acitilene. Il traffico è in tilt nei tratti stradali che vanno da Villaricca ad Arzano.