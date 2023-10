Gratteri, applausi a Caivano: «Maggiore sinergia con le forze dell'ordine»

Le parole del capo della procura della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, durante la conferenza stampa dopo la riunione del comitato provinciale sulla sicurezza a Caivano:

«Sono fortunato a dirigere una procura come quella di Napoli, ho parlato più volte con i vertici di Guardia di Finanza e Carabinieri, molti li conoscevo, avendo lavorato con me in passato. Abbiamo delle eccellenze investigative, si deve lavorare in sinergia, noi della procura di Napoli con le forze dell'ordine per andare più veloci e produrre di più».

Per Gratteri tanti applausi all'uscita del Comune di Caivano.

«Siamo qui per rispettare l'impegno preso dal presidente del Consiglio dei ministri e adempiere alla promessa fatta. Oggi è stato approvato il Decreto legge, e in questo Comitato si è vista una grande capacità corale delle istituzioni con l'intento di avviare e completare una rigenerazione dei luoghi ma anche delle persone» ha detto invece il ministro dell'Interno, Matteo Pantedosi, che ha presieduto il Comitato al quale ha partecipato anche il prefetto di Napoli Claudio Palomba.

Il ministo ha poi specificato: «Il decreto impropriamente detto "Caivano" non punta solo sull'aspetto repressivo, ma si occupa anche di servizi sociali, di interventi di recupero e delle funzioni primarie da garantire sul territorio».

E ancora Pantedosi sul voto fiducia che ha dato disco verde al Senato aldecreto, si tratta di «tecnicalità parlamentari e di una decisione legata alla certezza della conversione di un provvedimento ritenuto fondamentale».