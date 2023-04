Ischia, pusher arrestato: era sbarcato con la droga

La tenenza della Guardia di Finanza di Ischia, coordinata dal capitano Antonio Giglio, ha intensificato i controlli mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in concomitanza con l'aumento dei turisti sull isola per il ponte del 25 aprile. Gli uomini delle fiamme gialle hanno tratto in arresto un uomo per spaccio di marijuana ed hashish.

Durante i controlli al porto di Ischia dei passeggeri in arrivo dalla terraferma l'uomo ha notato i controlli e ha cercato di evitarli ma i finanzieri hanno deciso di pedinarlo fino a scoprire le sue intenzioni trovandolo in suo possesso 100 grammi delle due sostanze già suddivisi e pronte per la vendita; l'uomo è stato trasferito a Napoli e processato per direttissima. I finanzieri ischitani hanno inoltre segnalato alla Prefettura altre tre persone trovate in possesso di hashish.