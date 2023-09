OnePiece in onda su Netflix ambientata tra Sorrento e Punta Campanella

OnePiece, una storia fantastica di pirati e tesori, ispirata da un famoso Manga degli anni ’90, è un vero fenomeno mondiale. La serie più vista negli ultimi tempi su Netflix, la più importante piattaforma di contenuti cinematografici. Rogue Town, la città dell’inizio e della fine, dei sogni incendiati di luce e della vertigine interiore, luogo dove nacque e morì Gol D Roger, re dei pirati e detentore del OnePiece, il tesoro più prezioso della storia dell’umanità.

Uno spazio immaginifico per adulti e bambini senza le censure della logica. Gli amanti delle anime giapponesi hanno già capito che stiamo parlando della città simbolo del mondo in cui si svolge la saga di OnePiece, di Luffy Cappello di paglia con la sua ciurma di pirati.

Quale città poteva rappresentare questo luogo leggendario nel film OnePiece appena lanciato in Italia dalla piattaforma Netflix e già fenomeno mondiale? Nessun altra, se non Sorrento. E la sua Costiera.

Ebbene sì, dalle rive rocciose al miraggio dell’alba che cede al giorno, Sorrento diviene sfondo e proiezione delle avventure del cuore. Qualche dubbio? Per dissiparlo basta immergersi come eroi tra le immagini di apertura della serie, tra le inquadrature dal mare di Rogue Town (città di fantasia realizzata a computer) per notare che la costa tufacea è quella di Sorrento: giganteggiano Marina Grande, Marina Piccola, il nifeo, il Syrenuse con il manto di suggestioni e di bellezza che da secoli ammaliano avventori e poeti. Insomma, la cartolina più conosciuta di Sorrento è trasformata nella costa di Rogue Town.

Non basta ancora. Ecco allora che si vedono chiaramente Punta Campanella, la Baia di Ieranto e altre perle dell’Area marina protetta e della penisola sorrentina che fanno da sfondo e da paesaggio in alcuni episodi della serie. «Come valorizzare la personificazione del sogno con la nostra terra?», chiede e si chiede l’assessore all’Ambiente del Comune di Sorrento, Ilaria Di Leva. E subito trova la risposta. «Scriveremo subito alla produzione e a Netflix per avviare un gemellaggio fra Sorrento e Rogue Town e invitare Luffy e la sua ciurma qui nella terra delle Sirene e (da oggi) di Gol D Roger, re dei pirati». L’assessore Di Leva promette aggiornamenti «per poter anche noi intraprendere il percorso avventuroso dei pirati, quelli buoni che sanno ancora commuoversi al tramonto di una bellezza senza fine».