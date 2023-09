Diocesi Sorrento-Castellammare, l'ordinazione di tre nuovi sacerdoti

Giovedì prossimo, 14 settembre, alle ore 19.30, presso la Concattedrale di Castellammare di Stabia, saranno ordinati presbiteri i tre diaconi, Valentino Cestaro, Giuseppe Miccio ed Alessandro Rosanova. Tre nuovi sacerdoti che andranno ad incrementare il numero di quelli attivi nell'arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia. La solenne liturgica sarà presieduta dall'arcivescovo Francesco Alfano.

Come già avvenuto lo scorso anno, con la revoca delle restrizioni legate al Covid-19, i riti di ordinazione potranno svolgersi nella loro integrità, quindi ci sarà l’imposizione delle mani anche da parte di tutti i sacerdoti presenti in chiesa per la suggestiva cerimonia.