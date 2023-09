Osservatore arbitrale filmava le giovani colleghe nello spogliatoio: condannato

Castellammare. Da osservatore arbitrale si intrufolava nello spogliatoio delle giovanissime colleghe iscritte alla sezione AIA di Castellammare di Stabia e le filmava.

A distanza di cinque anni, è stato condannato l'ex assistente che arbitrava in serie C. Ieri, il tribunale di Torre Annunziata (gup Mariaconcetta Criscuolo) ha condannato a due anni di reclusione G.S., 44enne ex guardalinee stabiese.

Almeno tre le ragazze appena 18enni sono state filmate negli spogliatoi, dove il 44enne posizionava il cellulare con la fotocamera accesa in modo da riprendere le giovanissime colleghe senza vestiti. L'Associazione Italiana Arbitri era costituita parte civile.