La comunità di Palma Campania è stata in apprensione per Nadia Gharib, 23 anni, della quale non si avevano notizie dalle 23.56 di martedì 8 agosto. La ragazza è stata ritrovata dai carabinieri nel primo pomeriggio di oggi, 10 agosto.

Era da sola, in un albergo dell'area nolana. È stata ritrovata grazie alle indagini dei carabinieri, che hanno intercettato la cellula del suo smartphone.

Dopo gli appelli sui social dei familiari (e della sorella in particolare), in tanti si erano attivati per cercarla. Il Comune aveva fatto richiesta ai carabinieri di utilizzare le unità cinofile e i droni, per intensificare le ricerche nelle aree boschive del territorio palmese. Per fortuna, il lieto fine.