Pozzuoli, un memorial per ricordare l'agente Pierluigi Rotta

Pozzuoli ha ricordato quest'oggi Pierluigi Rotta con il primo memorial organizzato dall'associazione nazionale Polizia di Stato con il patrocinio morale del comune puteolano oltre alla collaborazione degli Artisti dei Campi Flegrei e le auto storiche Mini e Maggiolini.

Questa mattina c'è stato prima il raggruppamento delle autovetture storiche in via Monterusciello a cui ha fatto seguito il giro turistico e l'arrivo con l'esposizione in piazza della Repubblica. Poi, alle ore 11,30 è stata officiata la messa in commemorazione dell'agente di polizia presso il duomo al Rione Terra. Successivamente a Palazzo Migliaresi c'è stato un momento molto toccante con la lettera scritta dai familiari di Pierluigi e letta dalla sorella Giusy e, poi, con la consegna delle targhe commemorative.

«Le giornate come quella di oggi servono a ricordarci il ruolo fondamentale che le forze dell'ordine hanno per la sicurezza delle nostre città, per far sì che il sacrificio di Pierluigi Rotta e di tutti gli altri agenti morti mentre facevano il loro lavoro al servizio della comunità non sia vano, ma sia da esempio per tutti noi - ha dichiarato Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli che ha consegnato la targa commemorativa al padre di Pierluigi Rotta -.

Ringrazio quindi l'Associazione Nazionale Polizia di Stato e le altre associazioni per aver organizzato il memorial, il Questore di Napoli Alessandro Giuliano per essere sempre presente e attento a quello che accade sui territori, la dottoressa Carpino del comando di Polizia di Pozzuoli, la Polizia Municipale per garantire l'ordine e fare prevenzione con continuità e intelligenza e i familiari del nostro angelo Pierluigi Rotta, a cui saremo sempre vicini nel ricordo».