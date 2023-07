Procida, motoscafo affonda con famiglia a bordo: salvati dalla Guardia Costiera

Paura in barca per una famiglia napoletana, il cui motoscafo è affondato nel golfo di Genito, tra Procida e Vivara. I quattro a bordo, tra cui due bambini, sono stati tutti tratti in salvo.

Il motoscafo con cui erano arrivati in zona, di circa 7 metri di lunghezza e partito dal litorale flegreo, ha iniziato ad imbarcare acqua e poco dopo è sparito tra i flutti. La coppia a bordo con i bambini, di 7 ed 8 anni, si è ritrovata improvvisamente in mare ed è stata tratta in salvo delle numerose imbarcazioni presenti in zona in quel momento. La famiglia si è inizialmente divisa, con i genitori su una barca ed i figli su un'altra, e si è ritrovata poi riunita a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera intervenuta dopo le segnalazioni al numero di emergenza 1530.

Dopo aver imbarcato i quattro naufraghi ed aver accertato che fossero tutti in buone condizioni di salute, gli uomini della Guardia Costiera li hanno condotti a terra.

Nella zona dell'affondamento non sono stati riscontrati segni di inquinamento marino.