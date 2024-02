Qualiano, scuolabus comunali: sequestri e sanzioni

Sanzioni, sequestri e confische. Gli scuolabus della città di Qualiano sono finiti oggi nel mirino della polizia municipale. Tante le anomalie riscontrate. Gli autisti di due mezzi sono stati sanzionati per mancanza di autorizzazioni e di copertura assicurativa mentre un terzo veicolo, già colpito da precedente sequestro e trovato ancora senza la necessaria autorizzazione al trasporto dei bambini, è stato sottoposto a confisca.

Ma non è tutto. Perché la successiva azione degli agenti della municipale, diretta dal comandante Cerasuolo, ha portato al sequestro di altri quattro veicoli privi di assicurazione e di uno scooter: per quest'ultimo, il proprietario non aveva né assicurazione né revisione.