Continuano i controlli a Qualiano da parte dei carabinieri. I militari della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano hanno denunciato l’amministratore unico di un’azienda edile.

Nel cantiere di via Campana – erano in corso lavori di ristrutturazione di un immobile – i carabinieri hanno riscontrato l’assenza di parapetti ed elevato sanzioni per più di 12mila euro.

L’attività imprenditoriale è stata sospesa.