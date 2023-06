Cassoni pieni, rifiuti a terra e proteste. Quelle dei residenti di via Fiorillo e del primo tratto di corso Vittorio Emanuele, quello più vicino ad Ercolano. A scatenare le polemiche le condizioni in cui versavano (secondo i cittadini da alcuni giorni) i cassoni sistemati in prossimità dei palazzi per permettere di depositare ogni giorno le frazioni della raccolta differenziata.

Complici depositi illegali (in via Fiorillo c'erano indumenti usati e ingombranti, che andrebbero conferiti in luoghi e modi diversi), in alcuni casi gli scarti sono finiti a terra, diventando tutt'uno con l'asfalto a causa del passaggio delle auto. Il resto lo fa il caldo.

«A causa della mancata raccolta - dice una residente - i cassoni contengono anche rifiuti indifferenziati, con tanto di umido, depositato domenica senza essere prelevato. Le alte temperature di questi giorni fanno sì che dai contenitori venga fuori un odore nauseabondo».

Segnalazioni sono arrivate dal Comune, che a sua volta ha informato la ditta incaricata del servizio, Velia Ambiente (già chiamata per la situazione in via Torretta Fiorillo, dove nelle ore precedenti si era verificata una problematica simile). Visionando alcune foto, l'azienda ha fatto sapere che «nel caso dei bidoni pieni, trattandosi di indifferenziata questa frazione non va raccolta il lunedì» mentre per gli indumenti «la competenza spetta ad un'altra azienda».