Rogo tossico a Giugliano, nube nera visibile a chilometri di distanza

Questo sabato mattina è iniziato per l’area giuglianese con un enorme rogo tossico. L’incendio nella zona di via Carrafiello, a Ponte Riccio. L’enorme nube nera si è estesa tra Giugliano, Qualiano e le aree limitrofe.

C’è chi ha fatto sapere sui social che era visibile persino da Ischia. Non è ancora chiaro cosa sia andato a fuoco ma la densità della nube e il colore scuro fanno presumere che, come sempre, si sia trattato di rifiuti. In tanti passando lungo la circumvallazione esterna, in direzione Varcaturo, Licola, Lago Patria e Castel Volturno, hanno avvistato l’incendio e postato foto e video di indignazione sui social.

La stagione dei roghi nell’area nord non è mai terminata. Gli incendi si verificano in estate come in inverno.

Le nubi di diossina sono oramai una costante per gli abitanti di Giugliano, Qualiano, Villaricca, Mugnano, Marano e dell’agro aversano.