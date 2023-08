Salami e sugna senza tracciabilità: sequestro dei carabinieri forestali a Palma Campania

l prodotti erano in bella mostra sull’apposito banco di vendita all’interno di un supermercato di Palma Campania. Ma quando i militari della stazione carabinieri forestale di Roccarainola hanno chiesto di esibire la relativa documentazione sulla intera partita di salumi, il titolare dell’attività commerciale non è stato in grado di produrre alcun documento atto a garantire, in tutte le fasi della trasformazione e della distribuzione, la tracciabilità dei salumi in vendita.

Violazione degli obblighi disposti dai regolamenti comunitari vigenti in materia, da qui è scattato il sequestro dei prodotti, circa 20 kg, e le sanzioni.

L’operazione si inquadra nel contesto dei controlli messi in atto dal Gruppo Carabinieri forestali di Napoli per garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari lungo tutta la filiera di produzione, al fine di prevenire le attività illecite in campo alimentare, a garanzia dei consumatori.

In particolare i militari di Roccarainola, a conclusione di un’attività finalizzata alla sicurezza alimentare e in materia fitosanitaria, intensificata in questo periodo estivo, hanno trovato salumi e barattoli di strutto, detto anche sugna, ovvero il grasso alimentare da animali usato molto in passato per friggere mentre oggi è utilizzato soprattutto nei prodotti da forno industriali. Il titolare dell’esercizio, cittadino italiano, è stato sanzionato per un ammontare di 4.500 euro.