Pollena Trocchia, ordigno fatto esplodere fuori casa di pregiudicato: indagini in corso

Durante la notte i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco, assieme a quelli della tenenza di Cercola, sono intervenuti in vico Massaro a Pollena Trocchia ( Napoli) dove ignoti hanno posizionato un ordigno all'esterno dell'abitazione di un 68enne già noto alle forze dell'ordine.

L'esplosione ha danneggiato l'autovettura parcheggiata poco distante, in uso alla moglie del 68enne. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell'evento. Rilievi a cura del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.