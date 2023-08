«A chi spari!», tentativo di rapina sventato da coraggioso automobilista

Casoria. Diverse segnalazioni in città di tentativi di rapina nei pressi di bancomat in questi giorni di ferragosto, messi in atto da un uomo a bordo di uno scooter blu, con il volto nascosto da casco integrale. L'ultimo episodio in via Nazionale delle Puglie, presso lo sportello di un istituto bancario.

Un uomo ha raccontato che dopo aver terminato il turno di lavoro si è recato a prelevare al bancomat, quando si è accorto della presenza alle sue spalle del mezzo a due ruote. Mentre ultimava l'operazione ad un certo punto ha capito che lo scooter si stava avvicinando verso di lui, per questo ha raggiunto velocemente la sua auto parcheggiata vicino alla banca.

L'uomo in sella allo scooter si è accostato al finestrino intimando all'automobilista a non proseguire: «Non ti muovere che ti sparo».

Istinto di sopravvivenza, il tentativo di difendere soldi frutto del proprio lavoro, davanti a quella terribile richiesta l'uomo risponde: «A chi spari!?», riesce a fare una manovra di retromarcia, distanziarsi dallo scooter, che intanto di fronte a quella risposta così decisa, si era praticamente imballato e allontanato.

L'uomo ha segnalato l'accaduto alla polizia e ha specificato che il suo racconto non è un motivo di vanto, ma semplicemente un appello a fare attenzione durante queste giornate in cui le città sono meno affollate per le partenze di ferragosto.