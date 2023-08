Napoli, tenta rapina in un negozio e picchia il commerciante: preso

È entrato in un negozio ed ha intimato al commerciante di consegnare il denaro che c'era in cassa. Al rifiuto dell'esercente non ha esitato a colpirlo alla testa con un corpo contudente e poi si è dato alla fuga.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno ricevuto indicazioni dal 112 e hanno avviato le ricerche.

Hanno rintracciato il rapinatore poco lontano dal negozio finito nel mirino, in via del Lavinaio, a Napoli. È finito in manette. Addosso anche banconote false. Si tratta di un uomo di origini marocchine, senza documenti e senza fissa dimora. È stato ristretto in camera di sicurezza.