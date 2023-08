Preferisce il carcere ai domiciliari con la moglie, ma viene rispedito a casa

Non sopporta più la moglie, così decide di tornare in carcere e lasciare gli arresti domiciliari. Considera la cella meno afflittiva della convivenza con la consorte. Ma per ora non è stato accontentato. Accade a Montoro.

Il 36enne, già sottoposto al provvedimento limitativo di libertà personale presso la propria abitazione dal mese di giugno, ha spiegato ai carabinieri di non tollerare più la convivenza forzata con la moglie e di volere quindi scontare la sua pena in una struttura carceraria.

I militari lo hanno denunciato con l’accusa di evasione e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.