Momenti di paura per un uomo, rapinato in pieno centro. È accaduto a Montesarchio, in via Cervinara, intorno alle 9 di mercoledì sera. Il malcapitato è un 76enne del posto, che aveva appena prelevato denaro da uno sportello automatico. L'uomo è stato avvicinato da un balordo e minacciato, poi strattonato e, infine, derubato. All'anziano sono stati sottratti 600 euro, ovvero la somma che aveva prelevato pochi istanti prima dallo sportello automatico dell'ufficio postale, situato nel centro della cittadina caudina.

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima ha inizialmente tentato di reagire e difendersi per non consegnare i soldi al malvivente ma è stato prima strattonato e successivamente minacciato. L'aggressore, con il volto parzialmente coperto, per farsi consegnare le banconote avrebbe minacciato il 76enne di ferirlo con un coltello ma, stando sempre alle prime ipotesi, il giovane non era armato. Subito dopo aver intascato i soldi, è fuggito via facendo perdere le proprie tracce. Nel frattempo la vittima ha allertato le forze dell'ordine, che pochi minuti dopo sono giunti sul posto per effettuare i primi rilievi. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Montesarchio, che dopo aver ascoltato il 76enne rapinato hanno raccolto tutte le immagini registrate dai dispositivi di sorveglianza presenti in zona.

Si tratta di un'area centrale e nei pressi di via Cervinara sono presenti numerose telecamere di videosorveglianza che potrebbero risultare rilevanti ai fini dell'individuazione del responsabile. Al momento, sarebbe emerso che a mettere a segno la rapina sarebbe stato un ragazzo molto alto, che mercoledì sera indossava un giubbotto rosso. L'anziano, dopo la disavventura, si è recato in guarda medica per sottoporsi ad alcuni accertamenti ma per fortuna non ha riportato ferite e le sue condizioni di salute sono buone.