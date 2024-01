Minaccia la madre e la costringe a prelevare soldi al bancomat per la droga, arrestato

Minaccia la madre e la costringe a prelevare i soldi allo sportello bancomat per acquistare la droga. I carabinieri della Stazione di Atripalda hanno arrestato un 31enne del luogo ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nel centro di Atripalda. Durante un servizio di perlustrazione del territorio, la pattuglia ha notato la donna e il figlio che controllava a distanza. Hanno così capito che qualcosa non andava. Il 31enne, in evidente stato di agitazione, non ha fatto mistero di non gradire la presenza dei carabinieri si è scagliato contro uno di loro, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Prontamente bloccato, in un contesto di piena sicurezza, il 31enne è stato condotto in caserma e, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, tratto in arresto.